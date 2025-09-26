COA: in totaal doen 5 azc's niet mee aan open dag om veiligheid

DEN HAAG (ANP) - Vijf azc's doen zaterdag niet mee aan de open azc dag vanwege veiligheidsredenen, meldt een woordvoerder van het COA. Eerder werd bekend dat het om twee locaties in Amsterdam gaat en een in Hoofddorp. De woordvoerder wil niet zeggen om welke twee andere locaties het gaat, om niet "onnodig onrust" te creëren.

De locaties hebben zelf besloten om niet mee te doen aan de open dag. De woordvoerder gaat niet verder in op de veiligheidsredenen die tot de besluiten hebben geleid.

175 opvanglocaties gaan wel gewoon open voor omwonenden en geïnteresseerden. De open dag valt samen met de Nationale Burendag.

Woensdagavond liep een demonstratie tegen het azc in Hoofddorp uit de hand. Jongeren die zich tussen tegendemonstranten mengden, gooiden met vuurwerk en stenen. De laatste tijd verlopen protesten bij raadsvergaderingen over de komst van azc's onrustig. Een veelgehoorde leus bij die acties is "azc, weg ermee". Die uitspraak was zaterdag ook te horen in Den Haag, waar een protest voor een strenger asielbeleid uitliep op rellen.