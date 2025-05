Kabinet zet in op voorkomen verdere sancties tegen Strafhof

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zet op dit moment vooral in op het voorkomen van verdere uitbreiding van Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC). Volop de confrontatie aangaan met president Donald Trump is "niet het meest effectief", zei minister Ruben Brekelmans (Defensie) die in het vragenuurtje dinsdag buitenlandminister Caspar Veldkamp verving.

Trump legde het ICC eerder dit jaar sancties op. Volgens hem heeft het Strafhof in Den Haag zijn bevoegdheden misbruikt, bijvoorbeeld door een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Nederland betreurt de maatregelen en probeert ze in internationaal verband ongedaan te maken, zei Brekelmans.

Het is niet zo dat het Strafhof nu volledig platligt, zei Brekelmans op vragen van Sarah Dobbe van de SP. Het kabinet probeert organisaties en bedrijven over te halen niet vooruit te lopen op sancties en de dienstverlening aan het hof gewoon voort te zetten.