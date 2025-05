Tennisser Brouwer strandt in kwalificaties Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisser Gijs Brouwer is op het kwalificatietoernooi van Roland Garros er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De 29-jarige tennisser verloor op het Parijse gravel in twee sets van de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 6-3 6-2.

Brouwer is de nummer 223 van de wereldranglijst, Basilashvili staat op de 132e plaats. De Nederlander zag zijn tegenstander door een break uitlopen naar 3-0, maar knokte zich terug. Hij verzuimde een tweede break te pakken en leverde daarna zelf zijn opslagbeurt in, wat hem de set kostte. In de tweede set serveerde Basilashvili na een dubbele break op 5-2 voor de wedstrijd en besliste de partij op zijn tweede matchpoint.

Eerder op de dag verloor Arianne Hartono in de kwalificaties. Tim van Rijthoven en Guy den Ouden werden maandag uitgeschakeld.