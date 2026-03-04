Kabinet zet plan klaar voor ingrijpen bij vuilstort Bonaire

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eric van der Burg van Koninkrijksrelaties gaat een plan opstellen zodat het kabinet direct kan ingrijpen bij vuilstort Selibon op Bonaire zodra dat mogelijk is. Momenteel moet het bestuurscollege van het eiland de problemen nog aanpakken en mag de regering niet ingrijpen.

De VVD-bewindsman zei een motie van CDA'er Tijs van den Brink over te nemen, wat betekent dat het kabinet die gaat uitvoeren. Van den Brink vroeg Van der Burg alvast een rijksprogramma op te stellen, zodat direct kan worden ingegrepen. Voordat het kabinet aan zet is, moet nog een aantal stappen worden doorlopen.

Eerder probeerde de rijksvertegenwoordiger voor Bonaire de aanpak van de problemen bij Selibon Lagun al over te nemen, maar de rechter zei dat dat niet op de juiste manier was gedaan, waardoor het bestuurscollege weer verantwoordelijk werd.

Selibon heeft niet de juiste vergunningen, er woeden regelmatig branden, er lekken giftige stoffen en omwonenden worden ziek.