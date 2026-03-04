ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet zet plan klaar voor ingrijpen bij vuilstort Bonaire

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 11:27
anp040326092 1
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eric van der Burg van Koninkrijksrelaties gaat een plan opstellen zodat het kabinet direct kan ingrijpen bij vuilstort Selibon op Bonaire zodra dat mogelijk is. Momenteel moet het bestuurscollege van het eiland de problemen nog aanpakken en mag de regering niet ingrijpen.
De VVD-bewindsman zei een motie van CDA'er Tijs van den Brink over te nemen, wat betekent dat het kabinet die gaat uitvoeren. Van den Brink vroeg Van der Burg alvast een rijksprogramma op te stellen, zodat direct kan worden ingegrepen. Voordat het kabinet aan zet is, moet nog een aantal stappen worden doorlopen.
Eerder probeerde de rijksvertegenwoordiger voor Bonaire de aanpak van de problemen bij Selibon Lagun al over te nemen, maar de rechter zei dat dat niet op de juiste manier was gedaan, waardoor het bestuurscollege weer verantwoordelijk werd.
Selibon heeft niet de juiste vergunningen, er woeden regelmatig branden, er lekken giftige stoffen en omwonenden worden ziek.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image

De winnaars van de smartphone‑revolutie denken hun nieuwe goudmijn te hebben gevonden: di gaan ze maken

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

Loading