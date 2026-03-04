Door deze WhatsApp-optie aan te vinken, kun je nu ook met andere chatapps praten

Een kleine revolutie in chatland. WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd: ‘externe chats’. Voor het eerst kun je vanuit WhatsApp berichten sturen naar iemand die een hele andere chatapp gebruikt. Je hoeft dus niet meer allemaal op hetzelfde platform te zitten.

De eerste app die die koppeling heeft geregeld, heet BirdyChat. Nooit van gehoord? Dat kan kloppen. De app wordt gebouwd door een klein bedrijf uit Letland en bestaat pas een jaar. Toch is het nu de eerste officiële ‘externe chat’ van WhatsApp.

Wat betekent dit concreet?

Simpel: jij gebruikt WhatsApp, de ander BirdyChat; en toch kun je gewoon met elkaar chatten. Het gesprek werkt zoals je gewend bent. En belangrijker: het blijft net zo goed versleuteld als een normaal WhatsApp-gesprek. De bedrijven achter de apps kunnen dus niet meelezen of je foto’s bekijken.

BirdyChat richt zich vooral op zakelijk gebruik. Oprichter Rolands Mesters zegt tegen NOS: "Je kunt dat doen met de app die je ook privé gebruikt. Maar dan gaan werk- en privé-apps door elkaar lopen. Dankzij de koppeling met WhatsApp hoeft de ander niet per se de BirdyChat-app te hebben."

Verplicht door Brussel

Dat WhatsApp nu deze stap zet, is geen toeval. Moederbedrijf Meta is daartoe verplicht door de Europese Digital Markets Act (DMA). Die wet moet het makkelijker maken voor kleinere chatapps om te concurreren met grote spelers.

Volgens DMA-deskundige Belle Beems van de Universiteit Leiden is dat hard nodig. "Het doel daarvan is dat het voor andere chatapps veel makkelijker is om die markt te betreden." Ze legt uit: "Dat komt omdat het succes van een chatapp niet alleen afhangt van de app zelf, maar ook of je vrienden of familie erop zitten."

"Daarom is het nu heel moeilijk om van WhatsApp over te stappen naar een andere app, zoals Signal", zegt ze. "Het is een beetje zoals toen er voor het eerst telefoons kwamen. Je kon er wel een hebben, maar als je de enige bent, kun je niemand bellen."

Waar is Signal?

Voorlopig blijft het bij BirdyChat. Grote namen als Signal haken nog niet aan. En iMessage? Apple geeft nog geen uitsluitsel.

BirdyChat kampt intussen met groeipijn: er staan 35.000 mensen op de wachtlijst. "We gaan mensen in groepjes toevoegen. De afgelopen dagen kregen we veel aanmeldingen: mensen uit Zweden, Portugal, Spanje... De eerste Nederlanders zijn ook al toegelaten. We willen het niet te snel doen. Een chatapp maken is best moeilijk. Ons doel is iedereen nog dit jaar toegang te geven."