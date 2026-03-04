ECONOMIE
Monumentale gewelven na brand in Arnhem 'illegaal' gesloopt

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 11:31
anp040326093 1
ARNHEM (ANP) - In Arnhem zijn monumentale keldergewelven gesloopt terwijl dit niet had mogen gebeuren, zo laat de gemeente weten. Na de grote brand in het centrum van de stad vorig jaar is juist geprobeerd om de restanten van de historische panden zoveel mogelijk te bewaren. De gemeente noemt de sloop illegaal, pijnlijk en tot nu toe ook onbegrijpelijk.
Onlangs zijn vloeren op de begane grond van een perceel aan de Varkensstraat gesloopt. Daarbij zijn dus ook gewelven van een aantal monumentale kelders verwijderd, meldt de gemeente in een brief waar ook Omroep Gelderland over schrijft.
Sommige gewelven komen uit de veertiende en vijftiende eeuw. Voor werkzaamheden aan de constructies gelden strenge regels. Aannemer en eigenaar van het perceel waren daarvan ook op de hoogte, zegt Arnhem. "De sloopwerkzaamheden zijn gebeurd zonder overleg of toezicht van gemeente en Omgevingsdienst", aldus de gemeente.
Arnhem ziet de sloop als een overtreding en laat onderzoek doen.
