Kabinet zet spaartaksplan door, ondanks kritiek Raad van State

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit) zet het wetsvoorstel voor een nieuwe belasting op vermogensrendement (box 3) door, ondanks harde kritiek van de Raad van State. Het advies van deze belangrijke raadgever is "meegewogen", aldus de NSC-bewindsman. Maar de daarin aangedragen alternatieven leiden volgens hem niet tot een verbetering.

Vermogenden betalen straks belasting over wat zij daadwerkelijk aan hun spaargeld of beleggingen verdienen. Daarmee komt een einde aan de omstreden heffing op een verondersteld rendement, dat met name spaarders in magere jaren vaak bij lange na niet behaalden. Een serie verloren rechtszaken maakte duidelijk dat deze manier van belasting heffen juridisch niet houdbaar was.

De Raad van State waarschuwde in december dat het nieuwe stelsel te ingewikkeld wordt en te veel vraagt van zowel belastingplichtigen als de fiscus. Het advies om het wetsvoorstel niet zonder aanpassingen in te dienen, legt het kabinet naast zich neer.