Israël: nieuwe hulpcentra in Gaza binnen enkele dagen open

JERUZALEM (ANP) - Israël verwacht dat nieuwe distributiecentra voor de verdeling van hulpgoederen in de Gazastrook binnen enkele dagen in gebruik genomen kunnen worden. In de tussentijd worden vanaf maandag alvast weer vrachtwagens met hulpgoederen doorgelaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Vandaag faciliteert Israël de komst van vrachtwagens met babyvoeding", zei directeur-generaal Eden Bar Tal op een persconferentie. In de komende dagen moeten dan nog tientallen trucks volgen.

Israël blokkeert de hulpverlening aan de Gazastrook al ruim twee maanden en steunt een alternatief model om te hulp te verdelen via enkele distributiecentra op "veilige locaties". De nieuwe Gaza Humanitarian Foundation moet daar zorgen dat hulp rechtstreeks bij burgers terechtkomt en niet bij Hamas, zegt het ministerie. Dat plan is niet onomstreden. Er wordt gevreesd dat kwetsbare burgers langere afstanden moeten afleggen om levensmiddelen op te halen.