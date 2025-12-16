ECONOMIE
Kabinet ziet geen aanleiding nationaal verbod op fossiele reclame

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 12:50
anp161225115 1
DEN HAAG (ANP) - Het verbod op fossiele reclame in Den Haag vormt voor het demissionaire kabinet geen inspiratie om een landelijk verbod in te voeren. Klimaatminister Sophie Hermans (VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een nationaal verbod niet per se onmogelijk is, maar dat het juridisch nog te onzeker is.
De rechtbank in Den Haag oordeelde op 25 april dit jaar dat het Haagse verbod op fossiele reclame, zoals reclame voor benzine of vliegvakanties, van kracht mag blijven en dat de gemeente het mag handhaven. PvdD-Kamerlid Christine Teunissen vroeg het kabinet begin juli of deze uitspraak het kabinet nieuwe inzichten biedt, nu het juridisch haalbaar blijkt in Den Haag.
Volgens Hermans is dit niet het geval. Een nationaal verbod zou namelijk aan nog meer en strengere juridische eisen moeten voldoen, zoals Europese regels over het vrij verkeer van diensten. Bovendien zou een reclameverbod op zichzelf niet genoeg zijn om het gebruik van fossiele producten te verminderen, volgens de minister.
