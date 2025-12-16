ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee manieren hoe je dat kritische stemmetje in je hoofd in je voordeel kunt gebruiken

psychologie
door Nina van der Linden
dinsdag, 16 december 2025 om 12:51
ANP-525155258
We kennen allemaal dat stemmetje in ons achterhoofd dat zegt dat je iets beter niet had kunnen doen, dat het vast niet gaat lukken of dat het niet goed genoeg is. Meestal willen we het wegduwen, overschreeuwen met positiviteit. Maar wat als juist dat kritische geluid je scherper maakt?
Een studie uit Scientific Reports (2021) komt met een verrassende uitkomst. Onderzoekers lieten deelnemers probleemopdrachten doen in een MRI-scanner en vergeleken positieve met negatieve zelfpraat. Wat bleek? Mensen die zichzelf streng toespraken, presteerden in de tweede ronde beter. Niet omdat ze zichzelf afkraakten, maar omdat de kritiek hun brein in een staat van opperste paraatheid bracht. 
Positieve zelfpraat had ook effect: het verbeterde de connectiviteit in hersengebieden die gaan over plannen en besluiten. Alleen het maakte deelnemers soms overmoedig. Ze voelden zich competenter dan hun prestaties lieten zien. En te veel zelfvertrouwen kan leiden tot een blinde vlek voor fouten of voor feedback die je nodig hebt.
Het gaat dus om balans
Een nieuwe studie in BMC Psychology (2025) laat zien hoe complex die balans kan zijn. Het onderzoek zoomde in op mensen die opvallend goed kunnen omgaan met hun innerlijke criticus. En die criticus blijkt in verschillende soorten te komen: de Worrier (bang om te falen), de Non-Feeler (vermijdt emoties), de Not-Good-Enough-for-Others (zoekt bevestiging) en de Hated Self (de strengste van allemaal).
Wat mensen die goed met hun inner criticus kunnen omgaan doen is hem leren te gebruiken. Of beter: ze leren zichzelf beschermen tegen de hardheid ervan, zonder de boodschap te negeren. Niet elk kritisch zinnetje is immers een aanval, soms is het een waarschuwing, verpakt in oude angst.
En dat is precies waar groei begint.
Wanneer negatieve zelfpraat verandert in een constante onderstroom, wordt het een onzichtbare saboteur. Het fluistert dat je geen liefde verdient, dat je carrièrestap te riskant is, dat het waarschijnlijk allemaal “te mooi om waar te zijn” is. Dan verlamt het en vernauwt het je wereld.
De weg eruit is geen stilte, maar bewustwording. Schrijf eens op welke zinnen steeds terugkomen. Vraag je af: is dit een feit of een verhaal dat ik ooit ben gaan geloven? Vaak zit onder die stem een oude angst, geen waarheid.
Als je je innerlijke criticus niet langer bestrijdt maar bevraagt, verandert hij van tegenstander in gids. Niet om je klein te houden, maar om je wakker te maken. Uiteindelijk wil je brein hetzelfde als jij: dat je groeit, zonder jezelf te verliezen.
Bron: Psychology Today

Lees ook

Volgens Harvard-psycholoog: dit zijn de vijf waarschuwingssignalen van een narcistVolgens Harvard-psycholoog: dit zijn de vijf waarschuwingssignalen van een narcist
Verborgen depressie: 7 weinig bekende symptomen, volgens een psycholoogVerborgen depressie: 7 weinig bekende symptomen, volgens een psycholoog
Psycholoog: deze vier tekenen kondigen scheiding aanPsycholoog: deze vier tekenen kondigen scheiding aan
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

Loading