Karremans onderzoekt onderscheid fatbikes, uitkomst in najaar

DEN HAAG (ANP) - Onderzoekers kijken de komende maanden hoe de wet onderscheid kan maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen. De resultaten zijn er na de zomer, belooft minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De coalitie wil een minimumleeftijd invoeren voor fatbikes. Gemeenten moeten daarnaast mogelijkheden krijgen om fatbikevrije zones in te voeren, zoals Enschede al heeft gedaan. Karremans gaat ook verder met het plan van zijn voorganger Robert Tieman (BBB) om een helmplicht tot 18 jaar in te voeren voor alle elektrische fietsen. Die helmplicht moet ook gaan gelden voor andere lichte elektrische voertuigen zoals e-steps.

Eerder onderzoek noemde een juridisch onderscheid voor fatbikes al een "heilloze weg". Een eenduidige definitie is "lastig", erkent Karremans. Andere soorten fietsen kunnen ook in de fatbike-categorie vallen, of bepaalde modellen fatbikes vallen juist buiten de regels.

'Pragmatische aanpak'

De minister gaat voor een "pragmatische aanpak", zonder dat verder uit te leggen. "Het streven naar een perfect afgebakende definitie leidt tot stilstand."

Karremans heeft sinds zijn aantreden al vaker voornemens aangekondigd zonder duidelijk te maken hoe hij die precies wil verwezenlijken. Vorige maand beloofde hij de Tweede Kamer "actie" als het gaat om het handhaven van de snelheid op 30-kilometerwegen. En vorige week zei hij Lelystad Airport in oktober 2027 te willen openen, terwijl de natuurvergunning nog niet rond is.

Minimumleeftijd

In mei debatteert de Kamer over verkeersveiligheid. Karremans wilde zijn plannen "ruim voorafgaand aan dit debat" presenteren, schrijven ambtenaren in een advies. Ze hebben het over een "houtskoolschets" van de aanpak.

Als het om de minimumleeftijd voor fatbikes gaat, lijkt de minister nog een slag om de arm te houden. Onderzoek moet nog uitwijzen of een leeftijdsgrens "gerechtvaardigd en handhaafbaar" is.