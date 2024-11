Kabinetsoverleg van maandag was de druppel voor Achahbar

DEN HAAG (ANP) - De taal die maandagavond werd gebezigd door kabinetsleden in de ministerraad was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor NSC-staatssecretaris Nora Achahbar. Zij zou maandag na dat beraad al voor zichzelf hebben besloten dat het tijd is om op te stappen, melden ingewijden. Vrijdag kondigde zij in de ministerraad haar voornemen aan om uit het kabinet te stappen.

Bekend is dat Achahbar al langer moeite had met de omgang van het kabinet met migranten en moslims. Zelf is de bewindsvrouw in Marokko geboren. Bij haar aantreden benadrukte ze de afspraken over de rechtsstaat die de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hadden gemaakt. Maar toen PVV-staatssecretaris Chris Jansen zei nog steeds achter de "minder Marokkanen"-uitspraak van zijn partijleider Geert Wilders te staan, had Achahbar daar veel moeite mee.

Het waren maandag ook niet alleen de uitlatingen achter gesloten deuren die Achahbar raakten, maar ook de opmerkingen van staatssecretaris Jurgen Nobel (VVD, Integratie) dat Islamitische jongeren "voor een heel groot deel" Nederlandse normen en waarden niet onderschrijven, aldus bronnen.

Achahbar wachtte op vrijdag om in de ministerraad haar plan bekend te maken om ontslag te nemen bij de koning. Intussen had ze donderdag wel haar partij ingelicht. Ze wilde vrijdag een kort statement afleggen op haar eigen ministerie en dan vertrekken. Maar haar voornemen lekte tijdens de ministerraad uit, en leidde bovendien tot crisisberaad in het kabinet.