Geen meldingen identiteit verdachten Amsterdam na tonen beelden

AMSTERDAM (ANP) - Kort nadat door de politie herkenbare foto's zijn getoond van drie verdachten van geweld in Amsterdam, zijn er nog geen meldingen binnengekomen over hun identiteit. Zoals aangekondigd werden de beelden van de drie, die ervan verdacht worden het zwaarste geweld te hebben gepleegd rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv, om 20.30 uur online gezet.

Eerder werden geblurde foto's geplaatst van de verdachten. Als zij zich niet zouden melden voor 20.30 uur vrijdagavond, zouden hun gezichten herkenbaar getoond worden.

De drie maken deel uit van een groep van vijf van wie geblurde beelden werden getoond. Twee van hen zijn inmiddels geïdentificeerd en aangehouden. Een van de twee, een 32-jarige Amsterdammer, meldde zich donderdag zelf. Van hem is bekend dat hij langer vast blijft zitten. Over de identiteit van de tweede is niets bekendgemaakt.

De vijf worden verdacht van meerdere strafbare feiten, zegt een woordvoerder van de politie. In totaal zijn tot nu toe 29 mensen in beeld die betrokken waren bij de ongeregeldheden in Amsterdam. Beelden van de overige 24 verdachten worden volgens de politie ook "op korte termijn" naar buiten gebracht, in eerste instantie ook vervaagd.