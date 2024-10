Kadyrov zweert wraak na eerste droneaanval op Tsjetsjenië

GROZNY (ANP/RTR) - De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft gezworen wraak te nemen op Oekraïne na een droneaanval op een militair opleidingscentrum. Oekraïne valt geregeld Russisch grondgebied aan sinds de Russen hun land binnenvielen, maar dit was de eerste keer dat het Zuid-Russische Tsjetsjenië getroffen werd.

"Ze hebben ons gebeten en nu zullen wij ze vernietigen", zei Kadyrov in een video die gepubliceerd werd door het Russische staatspersbureau RIA Novosti. "We zullen ze in de zeer nabije toekomst het soort wraak laten zien waar ze niet eens van kunnen dromen."

De Tsjetsjeense leider zei eerder al dat het getroffen gebouw, vernoemd naar president Vladimir Poetin, leeg was op het moment van de inslag. Het dak zou vlam hebben gevat, maar het vuur is volgens Kadyrov inmiddels geblust.

Deelrepubliek

Kadyrov bestuurt de Kaukasische deelrepubliek al zeventien jaar met harde hand en is een trouwe bondgenoot van Poetin. De president was afgelopen augustus voor het eerst sinds 2011 te gast in Tsjetsjenië en volgens de Oekraïense krant The Kyiv Independent bezocht hij toen ook het militair opleidingscentrum dat nu geraakt is.

De politiek leider heeft ook Tsjetsjeense troepen naar Oekraïne gestuurd om voor de Russische krijgsmacht te vechten. Volgens The Kyiv Independent vechten aan de andere kant ook anti-Russische Tsjetsjenen vrijwillig voor de Oekraïners.