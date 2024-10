Ford onderuit op Wall Street na tegenvallende winstverwachting

NEW YORK (ANP) - Ford Motor behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York na de bekendmaking van een tegenvallende winstverwachting voor het hele jaar. Het aandeel van de autofabrikant dook kort na de opening van de beurs bijna 10 procent omlaag. McDonald's viel op bij de stijgers met een koerswinst van 1,8 procent. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht, maar de verkopen van filialen die langer dan een jaar open zijn lieten de grootste daling zien in vier jaar. De hamburgerketen waarschuwde eerder al dat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.

Het aandeel McDonald's kwam eerder deze maand onder druk te staan door een E.coli-uitbraak in de Verenigde Staten. Die uitbraak werd gelinkt aan hamburgers van het bedrijf. Volgens McDonald's werd de uitbraak veroorzaakt door besmette uien van een leverancier. In het kwartaalrapport ging het bedrijf niet verder in op de kwestie.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de kleine koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 42.213 punten en de breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 5806 punten. Techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in op 18.524 punten.

Pfizer boekte afgelopen kwartaal veel meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de omzet- en winstverwachting voor het hele jaar, mede dankzij beter dan verwachte verkopen van zijn coronapil Paxlovid. Beleggers waren hier echter niet van onder de indruk, het aandeel verloor 0,4 procent.

Google-moederbedrijf Alphabet won 0,4 procent en chipproducent Advanced Micro Devices werd 0,3 procent meer waard. Beide techbedrijven komen na de slotbel in New York met cijfers. Later deze week volgen de resultaten van grote techbedrijven als Microsoft, Apple, Amazon en Meta Platforms.

De cryptobedrijven gingen verder omhoog door de aanhoudende opmars van de bitcoin en andere digitale munten. Zo stegen MicroStrategy en Coinbase tot 2,6 procent. De bitcoin klom 2,2 procent en was voor het eerst sinds juni meer dan 71.000 dollar waard.

De olieprijzen krabbelden op na de forse koersdaling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 67,59 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 71,63 dollar per vat.