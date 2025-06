Kallas blij met bestand Israël-Iran, 'Maar moet wel standhouden'

DEN HAAG (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas is blij dat Israël en Iran tot een staakt-het-vuren zijn gekomen, maar heeft wel zorgen of het ook standhoudt. "Er zijn meer onderhandelingen over de voorwaarden nodig", zegt zij dinsdag tegen de verzamelde pers bij de NAVO-top.

Kallas spreekt vrijdag met de buitenlandminister van Iran. Volgens haar leven er niet alleen grote zorgen over het Iraanse atoomprogramma, maar zijn er ook andere zaken te bespreken.

Zo wil Kallas Iran aanspreken op de verdere ontwikkeling van ballistische raketten, het gevangenzetten van Europese burgers en het uitvoeren van cyberaanvallen op Europese bedrijven en overheden. "Maar Iran is bereid te praten." Ook blijft de EU "zonder meer" in contact met Israël, verklaart ze.