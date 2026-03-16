Kallas: EU legt focus op de-escalatie en vrije scheepvaart

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 19:19
BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de focus van de Europese Unie in de oorlog in Iran moet liggen op de-escalatie en de vrijheid van scheepvaart. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag na afloop van de vergadering van de ministers in Brussel. "Europa heeft geen belang bij een eindeloze oorlog."
"Dit is niet de oorlog van Europa, maar de belangen van Europa staan ​​wel degelijk op het spel", zei Kallas. "Iran voert nu oorlog tegen de wereldeconomie."
Behalve dat de EU-ministers maandag extra sancties hebben opgelegd tegen Iraniërs die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen burgers, blijft de EU afwachtend. Aan uitbreiding van het mandaat van de EU-marinemissie Aspides naar de Straat van Hormuz "was geen behoefte", zei Kallas.
Die missie is nu actief in de Rode Zee en de Golfregio en beschermt schepen tegen aanvallen van de Houthi's in Jemen.
POPULAIR NIEUWS

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Trump loopt blauwtje: ook Duitsland ziet geen rol voor NAVO in Straat van Hormuz

