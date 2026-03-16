Kallas: EU legt focus op de-escalatie en vrije scheepvaart

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de focus van de Europese Unie in de oorlog in Iran moet liggen op de-escalatie en de vrijheid van scheepvaart. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag na afloop van de vergadering van de ministers in Brussel. "Europa heeft geen belang bij een eindeloze oorlog."

"Dit is niet de oorlog van Europa, maar de belangen van Europa staan ​​wel degelijk op het spel", zei Kallas. "Iran voert nu oorlog tegen de wereldeconomie."

Behalve dat de EU-ministers maandag extra sancties hebben opgelegd tegen Iraniërs die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen burgers, blijft de EU afwachtend. Aan uitbreiding van het mandaat van de EU-marinemissie Aspides naar de Straat van Hormuz "was geen behoefte", zei Kallas.

Die missie is nu actief in de Rode Zee en de Golfregio en beschermt schepen tegen aanvallen van de Houthi's in Jemen.