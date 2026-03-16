Afghanistan meldt nieuwe Pakistaanse luchtaanvallen op Kabul

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 20:19
KABUL (ANP/AFP/RTR) - De Afghaanse hoofdstad Kabul is opnieuw getroffen door luchtaanvallen uit Pakistan, melden de Taliban. Meerdere burgers zouden zijn gedood.
Journalisten ter plekke meldden meerdere explosies in Kabul. Mensen zouden uit paniek hun huizen uit rennen om naar schuilkelders te gaan. Volgens de Taliban werd onder meer een afkickkliniek geraakt.
Pakistan heeft buurland Afghanistan de afgelopen weken meerdere keren aangevallen. Het conflict laaide op nadat Pakistan de Afghaanse Taliban ervan had beschuldigd dat ze extremistische groeperingen steunden en verborgen. Die groepen zouden verantwoordelijk zijn voor aanslagen in Pakistan.
De Taliban noemen de nieuwste aanvallen een schending van Afghaans grondgebied en een "daad van onmenselijkheid".
