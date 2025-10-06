ECONOMIE
Illinois wil inzet troepen in Chicago blokkeren

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 17:42
CHICAGO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse staat Illinois stapt naar de rechter om te voorkomen dat troepen van de Nationale Garde worden ingezet in Chicago. President Donald Trump krijgt het verwijt dat hij de gardisten gebruikt "om zijn politieke vijanden te straffen".
De rechtszaak volgt op berichten dat honderden manschappen naar Chicago worden gestuurd. Trump heeft de stad in Illinois omschreven als onveilig en de Democratische gouverneur van de staat als incompetent en dom.
De president heeft de Nationale Garde herhaaldelijk ingezet in steden, waaronder in de door Democraten bestuurde hoofdstad Washington. Een rechter verbood zondag de inzet van gardisten in de staat Oregon.
De Nationale Garde bestaat grotendeels uit deeltijdmilitairen die ook andere banen hebben. Ze worden normaal gesproken aangestuurd door hun staten en ingezet bij bijvoorbeeld natuurrampen en ongeregeldheden.
