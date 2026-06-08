Kallas: Midden-Oosten heeft geen escalatie nodig

NICOSIA (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas betreurt de recente escalatie in de Iranoorlog. "De regio heeft geen escalatie nodig, maar juist dat de partijen aan de onderhandelingstafel gaan zitten en tot een akkoord komen", zei ze maandag voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Defensie in Cyprus.

Die boodschap blijft de Europese Unie aan de VS, Israël en Iran uitdragen, zei de topdiplomaat. "Er moet een diplomatieke oplossing komen voor de Straat van Hormuz. Iran en de VS moeten om tafel zitten om tot een oplossing te komen."

De oorlog moet stoppen en de Straat van Hormuz moet worden geopend, zei Kallas. Daarna moeten gesprekken worden gevoerd over "de moeilijkere onderwerpen zoals nucleaire wapens, maar ook andere cruciale kwesties". Daar ging ze niet verder op in.

Het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz, na een staakt-het-vuren, wordt deze maandag door de EU-ministers van Defensie besproken.