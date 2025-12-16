Europees Parlement stemt in met landbouwvoorwaarden Mercosur-deal

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft ingestemd met enkele voorwaarden die gesteld zijn aan het handelsverdrag met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Die zogeheten safeguards waren in de deal gezet om Europese boeren te beschermen, die bang zijn dat de Europese markt wordt overspoeld door goedkope producten uit Zuid-Amerika.

Met de safeguards zijn limieten gezet op bepaalde producten die uit de Latijns-Amerikaanse landen komen. Zo mag de import van rundvlees vanuit deze landen niet meer zijn dan 1,5 procent van de EU-productie, voor kip is dat 1,3 procent.

Instemming van een meerderheid van het Europarlement was nodig voordat voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zaterdag naar Brazilië afreist voor een officiële handtekening. Of dat doorgaat, is echter nog altijd onzeker, omdat ook een ruime meerderheid van de EU-lidstaten moet instemmen. Hierover moet deze week worden gestemd, maar Frankrijk en Italië hebben gepleit voor uitstel.