Kallas: staakt-het-vuren VS en Iran stap terug van rand afgrond

BRUSSEL (ANP) - Het tijdelijke staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran is "een stap terug van de rand van de afgrond na weken van escalatie", schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X. De twee hebben een bestand van twee weken afgesproken, waarin ook Israël heeft toegezegd Iran niet meer aan te vallen.

Kallas ziet de tijdelijke overeenkomst als "een broodnodige kans om de dreigingen te verminderen, raketten te stoppen, de scheepvaart te hervatten en ruimte te creëren voor diplomatie".

Wel benadrukt ze dat de "onderliggende oorzaken van de oorlog nog steeds niet zijn opgelost". De "deur naar bemiddeling moet open blijven", schrijft ze, en "de EU staat klaar om deze inspanningen te ondersteunen".

Saudi-Arabië

In haar bericht op X bedankt de EU-chef ook de Pakistaanse buitenlandminister Ishaq Dar voor zijn rol als bemiddelaar.

Kallas reist woensdag af naar Saudi-Arabië, waar ze de situatie onder meer bespreekt met de Saudische minister van Buitenlandse Zaken, prins Faisal bin Farhan Al Saud.