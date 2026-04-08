Israël voert ook na bestand Iran aanvallen uit op Zuid-Libanon

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft ook na het ingaan van het staakt-het-vuren met Iran aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, melden Libanese staatsmedia. Bemiddelaar Pakistan stelde dat het bestand ook gold voor Libanon, maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat dat in zijn optiek niet zo was. Israël vaardigde daarna ook een evacuatiebevel uit voor een gebouw in de Zuid-Libanese stad Tyrus.

Bronnen rond Hezbollah zeggen tegen persbureau Reuters dat de militante beweging zelf de aanvallen op Noord-Israël wel heeft gepauzeerd. Hezbollah zou later op de dag nog met een officiële verklaring komen over het staakt-het-vuren en over Netanyahu's opvatting dat het bestand niet geldt in Libanon.

Libanon werd meegesleurd in de oorlog in het Midden-Oosten toen Hezbollah begin maart Israël aanviel. Dat land reageerde met grootschalige luchtaanvallen, onder meer op bruggen. Israëlische militairen rukken ook op in het zuiden om een grotere bufferzone te creëren.