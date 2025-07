Kallas: VS beseffen nu ook dat Rusland geen vrede wil

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas is blij met de toezegging van de VS dat zij wapens aan Oekraïne gaan leveren. "Dit laat zien dat ze ook beseffen dat Rusland eigenlijk geen vrede wil", zei Kallas voor de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Ze hoopt dat de VS ook sancties opleggen aan Rusland "zodat de druk op Rusland toeneemt om deze oorlog echt te stoppen".

Kallas hoopt dat de EU-ministers dinsdag een besluit nemen over het achttiende sanctiepakket tegen Rusland. Daarover wordt al lang onderhandeld, maar Slowakije ligt nog steeds dwars. De afgelopen weken is er op hoog niveau druk onderhandeld om Slowakije te bewegen af te zien van een veto. Voor het opleggen van sancties is unanimiteit nodig.

"We zijn er heel, heel dichtbij", zei Kallas. "We hebben voorstellen gedaan, maar het is de vraag of we het veto van een lidstaat kunnen voorkomen of niet."