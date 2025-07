Russische veiligheidsadviseur: Trumps ultimatum doet ons niets

MOSKOU (ANP) - De vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad Dmitri Medvedev zegt dat het ultimatum van de Amerikaanse president Donald Trump hem niets doet. Trump beloofde Oekraïne nieuwe wapenleveranties en kondigde invoerheffingen aan als Rusland niet binnen vijftig dagen vredesafspraken maakt met Oekraïne.

"Trump heeft het Kremlin een theatraal ultimatum gesteld. De wereld sidderde in afwachting van de consequenties", schrijft Medvedev op X. "Europa op oorlogspad was teleurgesteld. Rusland maakt het niets uit."

Medvedev was president van Rusland van 2008 tot 2012 en premier van het land van 2012 tot 2020. Hij is nu de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, waar president Vladimir Poetin de voorzitter is.

Poetin zelf heeft nog niet gereageerd op Trumps ultimatum.