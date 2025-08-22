Kamer debatteert begin volgende week over vertrek NSC uit kabinet

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer debatteert maandag of dinsdag over het vertrek van het NSC-smaldeel uit het demissionaire kabinet. De partij stapte op omdat haar buitenlandminister Caspar Veldkamp geen steun kreeg van VVD en BBB voor nieuwe maatregelen tegen Israël.

Het is een "unieke situatie", aldus Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Daarom wil hij maandag al een debat. Ook andere partijen delen die mening. Er is "chaos" ontstaan, aldus Jan Paternotte van D66.

Een aantal partijen wil het kabinet iets meer tijd geven. De situatie is "complex" en het is goed om het stof even te laten neerdalen, zei Diederik van Dijk (SGP). Collega Mirjam Bikker (ChristenUnie) wil het kabinet even de tijd geven om een brief te schrijven over de "zeer te betreuren" ontstane situatie.