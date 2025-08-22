ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer debatteert begin volgende week over vertrek NSC uit kabinet

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 22:49
anp220825222 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer debatteert maandag of dinsdag over het vertrek van het NSC-smaldeel uit het demissionaire kabinet. De partij stapte op omdat haar buitenlandminister Caspar Veldkamp geen steun kreeg van VVD en BBB voor nieuwe maatregelen tegen Israël.
Het is een "unieke situatie", aldus Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Daarom wil hij maandag al een debat. Ook andere partijen delen die mening. Er is "chaos" ontstaan, aldus Jan Paternotte van D66.
Een aantal partijen wil het kabinet iets meer tijd geven. De situatie is "complex" en het is goed om het stof even te laten neerdalen, zei Diederik van Dijk (SGP). Collega Mirjam Bikker (ChristenUnie) wil het kabinet even de tijd geven om een brief te schrijven over de "zeer te betreuren" ontstane situatie.
Vorig artikel

Schoof: nader beraad noodzakelijk na vertrek NSC

Volgend artikel

Schoof: behoorlijk onverantwoorde actie van NSC-smaldeel

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee