Van de Zandschulp naar halve finales Winston Salem

Sport
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 22:53
anp220825224 1
WINSTON-SALEM (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi van Winston-Salem. De 29-jarige Nederlander rekende in de kwartfinales af met de Chinees Bu Yunchaokete in drie sets: 6-3 5-7 6-3. Over een paar uur speelt hij al zijn volgende partij.
De wedstrijd tegen de Chinese nummer 76 van de wereld werd donderdag bij een stand van 6-3 4-3 in het voordeel van Van de Zandschulp afgebroken vanwege de regen. Bu stribbelde bij de hervatting op vrijdag flink tegen en vocht zich terug door de tweede set naar zich toe te trekken (5-7). In de derde set liep de Nederlander vlot weg naar 5-1 en won met 6-3.
Veel tijd om te herstellen krijgt Van de Zandschulp niet, want de Nederlander moet over ruim twee uur alweer aantreden in de halve finale tegen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard.
Van de Zandschulp bereidt zich in North Carolina voor op de US Open. De Nederlander stuit in New York in de eerste ronde op de Deen Holger Rune.
Schoof: behoorlijk onverantwoorde actie van NSC-smaldeel

Ten onrechte uitgezette Salvadoraan tijdelijk vrijgelaten in VS

