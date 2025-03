Kamer kritisch op wijzigingen jeugdzorg, oppositie wil meer geld

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is kritisch over de manier waarop het kabinet de problemen in de jeugdzorg wil aanpakken. De sector is te versnipperd, waardoor kinderen te lang op hulp moeten wachten of niet de juiste hulp of bescherming krijgen. Door de "lappendeken" van instanties, regionale netwerken, gemeenten en zorgaanbieders met allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden kan het ook grondig mislopen, zoals met het mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen, zien partijen.

Zowel kabinet als Kamer vindt dat verbeteringen dringend nodig zijn. Alleen over de manier waarop dit moet gebeuren, verschillen partijen. De oppositie wil er in ieder geval veel geld bij om de gaten die de afgelopen jaren zijn ontstaan op te vullen en grote ingeboekte bezuinigingen te wijzigen. Een motie die hiertoe oproept van Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) krijgt in ieder geval steun van acht oppositiepartijen. De coalitiepartijen lieten zich hier nog niet over uit tijdens een debat over de wijziging van de jeugdwet woensdagavond.

Westerveld baseert haar motie op de aanbevelingen van een commissie onder leiding van oud-minister Tamara van Ark. Zij onderzocht onlangs wat er terechtkomt van de afspraken uit de zogeheten hervormingsagenda jeugd, die in 2023 tot stand kwam na moeizaam overleg tussen de overheid, de gemeenten, aanbieders van jeugdzorg en jeugdhulpverleners. Volgens Van Ark zijn de maatregelen erin niet voldoende en de bezuinigingen niet haalbaar.

Gemeenten

De basis van de jeugdzorg blijft in de nieuwe wet liggen bij de gemeenten, zoals sinds 2015 is geregeld. De oppositie wees er evenwel op dat lokale overheden het al erg moeilijk hebben met het regelen van jeugdzorg en dat het ze veel geld kost. Daarnaast krijgen ze nog een bezuiniging over zich heen van 2,3 miljard euro in 2026. Daarover dreigen de gemeenten met een rechtszaak.

Het is niet duidelijk of het wetsvoorstel van de staatssecretarissen Vincent Karremans (Jeugd, VVD) en Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) het gaat halen. Zo vindt NSC-Kamerlid Faith Bruyning "de intentie van de wet goed", maar de wet zelf niet. Ze ziet "veel haken en ogen om het verschil te maken" en wilde nog niet zeggen of haar partij de wet gaat steunen. Om de wet aan te scherpen, hebben partijen 22 amendementen en 24 moties ingediend. Daar wordt volgende week dinsdag over gestemd. Over de wet zelf pas de week erna.