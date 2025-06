DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen, nu het kabinet-Schoof is gevallen. Een motie van die strekking, ingediend door GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans in het Kamerdebat over de kabinetsval, werd met algemene stemmen aangenomen.

De motie werd medeondertekend door regeringspartij VVD en de oppositiepartijen D66, Volt, CDA, SP en ChristenUnie. Bij de stemming erover aansluitend aan het debat schaarden ook de overige partijen zich erachter.