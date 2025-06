Nieuwe demonstratie Rode Lijn in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De organisatie achter de eerdere enorme demonstratie van de Rode Lijn roept Nederlanders op weer te komen demonstreren. Op 15 juni willen Oxfam Novib, PAX, Amnesty International, Save the Children en Artsen zonder Grenzen opnieuw in Den Haag sancties tegen Israël afdwingen om de genocide in Gaza te stoppen, aldus de hulp- en mensenrechtenorganisaties.

Naar de actie op 18 mei kwamen volgens de organisatoren ruim 100.000 rood geklede mensen, waarmee het volgens de organisatie de grootste demonstratie in Nederland was van de afgelopen twintig jaar. "De meerderheid werd zichtbaar, niemand kon om ons heen. Maar toch blijft het nog altijd stil vanuit het kabinet", concludeert de organisatie.

"Dit accepteren wij niet. Demissionair of niet - wij eisen nú concrete actie", en dus is premier Dick Schoof uitgenodigd voor een gesprek op het Malieveld. "Gaza kan niet wachten en Nederland heeft de zware plicht, als ondertekenaar van het genocideverdrag, om alles te doen wat het kan om de genocide te stoppen."