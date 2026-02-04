ECONOMIE
Kamer spreekt zich uit tegen uitbreiding reclametijd bij NPO

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 17:27
anp040226212 1
DEN HAAG (ANP) - Het is geen goede zaak dat het demissionaire kabinet het aantal reclames op de televisiezenders van de publieke omroep wil verhogen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van GroenLinks-PvdA hierover kreeg woensdagmiddag ruim voldoende steun.
Alleen de PVV en coalitiepartijen VVD en CDA stemden tegen. Zij vonden daarin onder andere D66 - de grootste partij van de nieuwe coalitie - tegenover zich.
Het kabinet besloot eind vorig jaar om toe te staan dat de Nederlandse Publieke Omroep meer commercials mag uitzenden. Demissionair minister Gouke Moes (Media, BBB) verwacht dat dit jaarlijks ongeveer 12 miljoen euro oplevert. Het plan behelst onder andere dat de NPO vanaf volgend jaar 10 procent van de tijd reclame mag uitzenden op televisie, terwijl dat nu nog 8 procent is.
Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) schrijft in zijn motie dat "deze verdere commercialisering van de publieke omroep afbreuk doet aan het publieke karakter en men deze keuzes daarom moet afwijzen".
