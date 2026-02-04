VS zien niets in behoud limiet op kernwapens zonder China

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten laten de laatst overgebleven afspraken over kernwapenbeheersing verlopen als China blijft weigeren mee te doen, zegt buitenlandminister Marco Rubio. Het New START-verdrag, waarin de VS en Rusland limieten op hun arsenaal hebben afgesproken, loopt donderdag af.

De Amerikaanse president Donald Trump zal zich nog over het verdrag uitspreken, kondigde Rubio aan. Maar "hij heeft eerder duidelijk gemaakt dat het voor echte wapenbeheersing in de 21e eeuw onmogelijk is om iets te doen zonder China". Dat land, dat de VS nu als hun belangrijkste rivaal beschouwen, heeft immers "een enorm en groeiend arsenaal".

Rusland stelde de VS vorig jaar voor om het verdrag een jaar te verlengen. Zo zouden ze tijd kopen voor een nieuw akkoord. Maar daar is Washington volgens Moskou tot op heden niet op ingegaan.

Met het verlopen van New START komt er een einde aan de afspraken over wapenbeheersing in het tijdperk na de Koude Oorlog. De vrees voor een nieuwe wapenwedloop groeit.