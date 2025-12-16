ECONOMIE
Kamer staat stil bij aanslag Sydney, Van Campen: 'laffe daad'

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 15:29
anp161225150 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag kort stilgestaan bij de aanslag in de Australische stad Sydney. "Wij leven mee met allen die door deze laffe daad van antisemitisch geweld zijn geraakt", zei Kamervoorzitter Thom van Campen.
Door de aanslag tijdens een viering van het joodse lichtjesfeest Chanoeka kwamen zestien mensen om het leven, onder wie een van de twee schutters. "Een bijeenkomst die in het teken stond van samenkomst en viering werd ruw verstoord door extreem geweld", aldus de voorzitter. Eerder betuigde ook demissionair premier Dick Schoof zijn medeleven.
Van Campen: "De beelden en berichten die ons hebben bereikt, zijn schokkend en verdrietig. Onschuldige mensen werden getroffen, levens werden verwoest. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de gewonden en naar hun nabestaanden. En naar de Joodse gemeenschap in Australië en daarbuiten, die opnieuw wordt geconfronteerd met angst en onveiligheid."
