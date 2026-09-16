Klaver steunt zorgbezuinigingen niet, wil wel goedkopere zorg

DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver steunt de plannen van het minderheidskabinet om 10 miljard euro te besparen op de zorg niet, maar wil de kosten in de zorg wel terugdringen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zei de PRO-leider dat de kabinetsplannen er namelijk alleen voor zorgen dat de zorg voor individuen duurder wordt. Het kabinet wil het eigen risico en de zorgpremie verhogen.

Klaver wil hervormingen in de zorg die uiteindelijk leiden tot "vrij forse bezuinigingen". Zo moet er volgens hem goed worden gekeken naar de jeugdzorg, omdat daar nu kinderen terechtkomen die andere hulp nodig hebben. Hij wil de "marktwerking uit de jeugdzorg halen, zodat er geen prikkel is om maar te produceren en geld te verdienen over de ruggen van kinderen". Ook ziet de PRO-leider kansen in het minder uitvoeren van "onnodige behandelingen".

SP-leider Jimmy Dijk wees Klaver erop dat zorgmedewerkers zich zorgen maken over de bezuinigingen en op dat vlak ook richting missen van PRO. "Wij gaan niet helpen aan afbraak", aldus Klaver. "De bezuinigingen die er nu liggen, vind ik niet goed. Ik vind dat er iets anders voor moet komen."

PRO is wel heel fel tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het "cruciale verschil" tussen die bezuinigingen en die op de zorg is volgens hem dat het bij die op de sociale zekerheid om werknemersbezuinigingen gaat. "Die zijn niet van de politiek."