DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet stappen zet tegen het afschieten van katten. Met name de provincie Friesland schiet verwilderde katten af om andere dieren te beschermen. De Kamer wil het liefst dat daar een einde aan komt.

De Partij voor de Dieren heeft samen met VVD en D66 een motie ingediend die in elk geval kan rekenen op steun van PRO. Volgens indiener Debbie Mathijsen is het moeilijk om een huiskat te onderscheiden van een verwilderde kat, "waardoor het risico enorm is dat huisdieren worden doodgeschoten". PVV'er Dion Graus kwam ook met een motie, waarin alleen staat dat het kabinet het afschieten van katten "per ommegaande" moet stoppen.

Landbouw- en natuurminister Jaimi van Essen sprak van een "duivels dilemma" tussen het voorkomen van onnodig afschot van katten en het beschermen van andere dieren. Hij wil de provincies geen totaalverbod opleggen, en bood aan om met hen te bespreken "dat zij het afschieten van katten beperken, het liefst tot nul". De indieners van de moties konden zich daarin vinden.