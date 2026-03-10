Kamer wil doel voor vermindering fraude in de zorg

DEN HAAG (ANP) - In 2027 moet minstens 1 procent minder verloren gaan aan zorgfraude. Dat gaat om 100 miljoen euro, omdat fraude de zorg volgens het Openbaar Ministerie ongeveer 10 miljard euro per jaar kost. De kabinetspartijen D66, VVD en CDA zeiden vorige week tegen een doel te zijn. VVD-Kamerlid Hilde Wendel wil niet dat ambtenaren daarop afgerekend kunnen worden.

Indiener van de motie Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) wil juist wel een doel stellen, omdat dan gemeten wordt hoe de fraudebestrijding verloopt. De coalitie wil 10 miljard euro bezuinigen in de zorg en Bushoff zei dat het bestrijden van de fraude tot dat bedrag kan opleveren.

De voltallige oppositie steunde het voorstel. De coalitie heeft met 66 zetels geen meerderheid in de Kamer en kan onwelgevallige voorstellen niet tegenhouden.