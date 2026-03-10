ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer wil doel voor vermindering fraude in de zorg

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 17:37
anp100326177 1
DEN HAAG (ANP) - In 2027 moet minstens 1 procent minder verloren gaan aan zorgfraude. Dat gaat om 100 miljoen euro, omdat fraude de zorg volgens het Openbaar Ministerie ongeveer 10 miljard euro per jaar kost. De kabinetspartijen D66, VVD en CDA zeiden vorige week tegen een doel te zijn. VVD-Kamerlid Hilde Wendel wil niet dat ambtenaren daarop afgerekend kunnen worden.
Indiener van de motie Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) wil juist wel een doel stellen, omdat dan gemeten wordt hoe de fraudebestrijding verloopt. De coalitie wil 10 miljard euro bezuinigen in de zorg en Bushoff zei dat het bestrijden van de fraude tot dat bedrag kan opleveren.
De voltallige oppositie steunde het voorstel. De coalitie heeft met 66 zetels geen meerderheid in de Kamer en kan onwelgevallige voorstellen niet tegenhouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

166111680_m

Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

Loading