BBB stapt in Europarlement over naar rechtsere partijgroep Meloni

STRAATSBURG (ANP) - De BBB stapt in het Europees Parlement over van de centrumrechtse EVP naar de rechtsere partijgroep Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Bij die partijgroep hoort ook de nationalistische en conservatieve partij Fratelli d'Italia van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. De EVP is de grootste partij in het Europarlement, waartoe ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie behoort.

De twee BBB'ers Sander Smit en Jessica van Leeuwen zorgden in januari voor onvrede binnen de EVP door voor een voorstel te stemmen om het Mercosur-verdrag aan het Europees Hof van Justitie voor te leggen. Dat ging in tegen de partijlijn van EVP-leider Manfred Weber. Het voorstel werd met een nipte meerderheid aangenomen. De EVP legde de twee daarop een spreekverbod van een halfjaar op bij plenaire vergaderingen van het parlement.

"Als BBB laten wij onze volksvertegenwoordigers niet het zwijgen opleggen. Daarom heeft BBB na twee jaar besloten in het Europees Parlement de EVP-fractie van Von der Leyen te verlaten", aldus BBB-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Henk Vermeer. "Na een gedegen analyse binnen onze partij en achterban heeft BBB in de afgelopen maanden vastgesteld dat de ECR-fractie de beste basis biedt om ons programma uit te voeren. Volgens de rode draad van ons verkiezingsprogramma: minder Brussel, méér ruimte voor boeren, vissers, regio's en nationale soevereiniteit."

Drie zetels

"Met talloze EVP-collega's hebben we de afgelopen periode intensief samengewerkt. Die fijne, hechte samenwerking zullen en willen wij als BBB-Europarlementariërs voortzetten", aldus Sander Smit.

Bij de ECR zitten ook de SGP en de N-VA van de Belgische premier Bart de Wever. Bij de EVP zijn Europarlementariërs van het CDA en NSC aangesloten.

BBB verloor afgelopen Tweede Kamerverkiezingen drie zetels. Een paar weken geleden vertrok Mona Keijzer, omdat zij toch niet het partijleiderschap van oprichter Caroline van der Plas mocht overnemen. Vermeer nam het stokje over nadat Keijzer naar verluidt gesprekken had gehad met Gidi Markuszower over samenwerking. Inmiddels hebben BBB-prominenten uitgesproken dat ze Keijzer terugwillen.