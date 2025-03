Kamer wil kijken naar plan om TenneT geld te geven

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het kabinet een kapitaalstorting in TenneT uitwerkt, waarmee de netbeheerder investeringen voor wind op zee kan betalen. Een motie van D66 die is ondertekend door acht andere partijen vraagt hierom. Ook de VVD steunt de motie, bevestigt de partij na berichtgeving door De Telegraaf.

De investering moet de netbeheerkosten voor bedrijven en huishoudens drukken. Indiener Ilana Rooderkerk verwijst naar een in maart gepubliceerd onderzoek door ambtenaren, waarin staat dat een jaarlijkse subsidie van 3,2 miljard euro huishoudens 150 euro zou besparen.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat met de noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet de komende jaren een investering van ongeveer 200 miljard euro gemoeid is. Dat is fors meer dan waarmee eerder rekening werd gehouden. De rijksoverheid leende TenneT al tientallen miljarden om het staatsbedrijf op weg te helpen, maar denkt ook al langer na over een kapitaalstorting waarmee het bedrijf voor langere tijd vooruit kan.

Al een optie

Klimaatminister Sophie Hermans (VVD) heeft geen bezwaar tegen het verzoek dat de ruime Kamermeerderheid naar verwachting aan haar zal doen. Ze neemt alle opties mee uit het ambtelijke onderzoek, zei ze vorige week in een debat. Een subsidie aan TenneT was dus al een optie. Dat het kabinet die optie uitwerkt, betekent nog niet dat er daadwerkelijk geld naar de netbeheerder gaat.

Hermans zei maandag voor aanvang van de ministerraad dat zij zich er "echt verantwoordelijk" voor voelt iets aan de hoge energiekosten voor huishoudens en bedrijven te doen. Maar zij benadrukte ook dat de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft afgesproken "de begroting netjes op orde te houden". Het kabinet gaat ervan uit dat een eventuele kapitaalstorting in TenneT meetelt voor de Europese begrotingsregels.

Ook minister Eelco Heinen (Financiën) begrijpt de wens om iets aan de energiekosten te doen. Maar als de Kamer daar miljarden voor wil uittrekken, zal daar financiële dekking voor gevonden moeten worden. "Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven", benadrukte de VVD-bewindsman, die er dus weinig voor lijkt te voelen voor deze investering de staatsschuld te laten oplopen.