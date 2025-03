Activist Elliott stapt in bij eigenaar kolencentrale Eemshaven

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De bekende activistische investeerder Elliott Investment Management heeft een belang genomen van bijna 5 procent in het grote Duitse energieconcern RWE. Elliott dringt nu aan bij RWE om meer eigen aandelen in te kopen om zo de beurskoers op te krikken. Volgens Elliott wordt RWE ondergewaardeerd op de beurs. RWE heeft in Nederland onder meer de kolencentrale in de Groningse Eemshaven.

In een verklaring stelt Elliott dat er teleurstelling is in de markt over het gebrek aan helderheid rond de toewijding van RWE aan het vergroten van het rendement voor aandeelhouders en dat er een aantrekkelijke mogelijkheid is om het lopende aandeleninkoopprogramma te versnellen en te vergroten. RWE is momenteel bezig met een inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro dat in het tweede kwartaal van volgend jaar afgerond moet worden.

Het in Essen gevestigde RWE kwam vorige week nog met jaarcijfers naar buiten. Het aan de beurs in Frankfurt genoteerde bedrijf maakte toen bekend de komende vijf jaar 10 miljard euro minder te investeren in duurzame energie dan eerder was gepland. Dat komt onder meer door investeringsrisico's in de Verenigde Staten. Elliott zegt dat besluit te verwelkomen.

BP

Het door de Amerikaanse miljardair Paul Singer opgerichte Elliott nam eerder dit jaar ook al een belang van bijna 5 procent in het Britse olie- en gasconcern BP. Ook daar dringt het hedgefonds aan op veranderingen om de prestaties te verbeteren.

In Nederland heeft Elliott zich onder meer bij AkzoNobel laten gelden. De verffabrikant splitste in het verleden mede onder druk van Elliott zijn chemietak af nadat het bedrijf eerder een ongewenst overnamebod van de Amerikaanse concurrent PPG had afgewezen.