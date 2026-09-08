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Kamer wil luchtvaartsector toch weren uit omwonendenraad Schiphol

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 20:25
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DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van de luchtvaartsector mogen toch niet in een adviesraad van omwonenden van Schiphol, vindt de Tweede Kamer. In een debat blijkt dat een meerderheid een ChristenUnie-amendement steunt dat die keuze vastlegt.
De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over een wet over de Maatschappelijke Raad Schiphol. Via die raad geven omwonenden advies aan het kabinet over het vliegveld en de omgeving.
In de wet stond eerder dat vertegenwoordigers van luchtvaartpartijen niet in de raad mogen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie van de PVV aan om hen toch toe te laten. De toenmalige PVV-minister van Infrastructuur, Barry Madlener, volgde dat verzoek op en paste het wetsvoorstel aan.
Pieter Grinwis (CU) wil de aanpassing weer terugdraaien. Hij hecht "grote waarde aan de onafhankelijke positie" van de raad, schrijft hij in zijn amendement. SGP, PRO, Partij voor de Dieren en D66 hebben hun naam daar ook onder gezet. CDA-Kamerlid Jantine Zwinkels zei tijdens het debat het amendement te steunen. SP en Volt laten weten hetzelfde te doen.
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