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Saudi-Arabië legt energie-installaties stil na aanvallen Houthi's

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 20:23
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JAZAN (ANP/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië heeft meerdere energie-installaties in het zuiden stilgelegd. De maatregel volgt nadat de door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië, een bondgenoot van de Verenigde Staten, hebben uitgevoerd.
De Houthi's verklaarden dat ze de faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Abha, Najran en Jazan hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. Door de aanvallen ontstonden volgens het Saudische ministerie van Energie op meerdere locaties branden. Die worden nog geblust. Het ministerie meldt niet om welke faciliteiten het precies gaat.
Hoewel de aangevallen installaties voorzien in de lokale Saudische vraag, baren de herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, de oliemarkt zorgen. De escalatie van de vijandelijkheden in het grensgebied met Jemen wakkert de angst voor verdere verstoringen van het aanbod al aan en leidt tot verder stijgende olieprijzen.
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