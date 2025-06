Kamer wil meer maatregelen tegen Israël na EU-rapport

DEN HAAG (ANP) - Er moeten meer maatregelen komen tegen Israël nu de EU heeft vastgesteld dat het land het associatieakkoord schendt in Gaza. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, bleek donderdag in een debat. Over welke stappen er nu genomen moeten worden verschillen de partijen van mening.

Een deel van de partijen wilde eerst van minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) weten welke stappen mogelijk zijn. Eric van der Burg (VVD) wilde eerst van hem horen wat op de "menukaart" staat. Isa Kahraman (NSC) wil "verstandige" stappen waar een meerderheid voor in de EU is.

Andere partijen pleiten voor opschorting van het EU-verdrag of verdere stappen. Onder meer GroenLinks, CDA, D66, SP en Volt willen dat het associatieakkoord (deels) wordt opgeschort. Niet opschorten van het verdrag ondergraaft de geloofwaardigheid van de Europese Unie, meent Derk Boswijk (CDA).

Consequenties

Minister Veldkamp wilde niet zeggen welke consequenties er moeten komen. Als Nederland met een standpunt komt zal dat bij andere lidstaten volgens hem "direct weerstand" oproepen en dat zal leiden tot verdeeldheid. Hij wil nu geen nationale maatregelen nemen omdat dat niets teweegbrengt.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas bereidt op dit moment acties voor. Die worden op 15 juli door de EU-ministers besproken. Tot die tijd heeft Israël de tijd om aan de eisen van de EU te voldoen. Er moet massale hulp naar Gaza mogelijk zijn en een staakt-het-vuren van kracht zijn. Ook moet een plan van Israël van tafel om de samenwerking tussen Israëlische en Palestijnse banken te beperken.

In artikel 2 van het samenwerkingsverdrag staat dat mensenrechten en de democratische principes moeten worden gerespecteerd. De EU concludeert na onderzoek dat Israël handelt in strijd met deze verplichting. De EU-landen zijn verdeeld over de stappen die nu moeten worden genomen, al is iedereen het wel eens dat de situatie in Gaza moet verbeteren.