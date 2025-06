Forbes: Elon Musk ontslaat Tesla-bestuurder na daling verkopen

AUSTIN (ANP) - Elon Musk heeft Tesla's hoofd van operaties in Noord-Amerika en Europa ontslagen, te midden van dalende verkoopcijfers in beide regio's en de afnemende populariteit van het elektrische automerk. Dat meldt zakentijdschrift Forbes op basis van ingewijden.

Omead Afshar, die jaren geleden bij Tesla begon als ingenieur, was een van Musks vertrouwelingen en werd vorig jaar nog gepromoveerd om toe te zien op de activiteiten in de twee belangrijke regio's. Maar de laatste tijd loopt de verkoop van Tesla daar juist terug.

Het bedrijf heeft last van de ophef rond Musk over zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Dat werk heeft Musk inmiddels neergelegd om zich weer op zijn bedrijven te concentreren. In Duitsland heeft Musk ook kritiek gekregen op zijn steun aan de extreemrechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen eerder dit jaar. Verder kampt het merk met concurrentie van goedkopere Chinese auto's.

Tesla reageerde niet op verzoeken om commentaar door Forbes.