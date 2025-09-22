Kamer wil nationaal coördinator femicide en meer samenhang beleid

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat een nationaal coördinator meer samenhang gaat brengen in het beleid tegen femicide. Er moet onder meer een "integraal actieplan" komen dat een einde maakt aan het versnipperde beleid, vinden de VVD, GroenLinks-PvdA, D66, NSC en de SP. Die partijen hebben met 82 zetels een meerderheid.

Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) heeft een notitie geschreven met daarin verschillende maatregelen. Zo wil zij onder meer zwaardere straffen voor bijvoorbeeld psychisch geweld, doodslag op een partner of kind, of verwurging zonder dodelijke afloop. Vrouwen die door hun partner worden verwurgd, hebben een zeven keer grotere kans om later in de relatie slachtoffer te worden van femicide. Verschillende partijen steunen de voorstellen van Mutluer.

Ook moet er meer bewustzijn komen voor de signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of een aanstaande moord op een vrouw. Meerdere Kamerleden noemden het "de meest voorspelbare misdaad", omdat het vaak volgt op hetzelfde patroon van onderdrukking in de relatie en stalking of bedreiging na een relatiebreuk.

Aanjager

Het kabinet zei in het debat al toe in gesprek te willen met de Kamer over het al dan niet aanstellen van "een aanjager", waarvan later nog duidelijk had moeten worden om wat voor rol het zou gaan. VVD'er Bente Becker zei direct al een coördinator te willen. "Het gaat niet om het creëren van bewustzijn, wat een regeringscommissaris doet, maar ik wil gewoon iemand die dit fulltime aanjaagt." GroenLinks-PvdA wil bovendien dat één minister verantwoordelijk wordt voor het femicidebeleid van het kabinet.

Mutluer publiceerde haar nota na een zomer met verschillende gevallen van geweld tegen vrouwen. Met name de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die werd vermoord toen ze na een avond uit terugfietste naar huis, leidde tot grote afschuw in de samenleving. In verschillende steden gingen duizenden mensen de straat op om zich uit te spreken tegen femicide, huiselijk geweld en seksueel wangedrag.