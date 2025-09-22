ECONOMIE
PSG-aanvaller Dembélé troeft Yamal af in verkiezing Gouden Bal

Sport
door anp
maandag, 22 september 2025 om 23:07
PARIJS (ANP) - De Franse voetballer Ousmane Dembélé heeft de Gouden Bal gewonnen. De aanvaller veroverde met Paris Saint-Germain afgelopen seizoen de Champions League en won ook de landstitel en de Franse beker met de club. De 28-jarige Dembélé kreeg de voorkeur boven de Spanjaard Lamine Yamal van FC Barcelona.
Het Franse sportmagazine France Football reikt de prijs, in samenwerking met de Europese voetbalbond UEFA, jaarlijks uit aan de beste voetballer ter wereld van het afgelopen seizoen. De Spanjaard Rodri van Manchester City won de prijs afgelopen jaar. De winnaar werd gekozen door een jury van honderd internationale journalisten, afkomstig uit elk land in de top 100 van de FIFA-wereldranglijst.
Denzel Dumfries, met Internazionale finalist in de Champions League, eindigde in de verkiezing als 25e. Virgil van Dijk, die als aanvoerder met Liverpool landskampioen werd, kwam op de 28e plaats.
