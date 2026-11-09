Kamer wil ook afwezige Heinen spreken over nieuw box 3-voorstel

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid in de Tweede Kamercommissie voor Financiën wil ook minister Eelco Heinen spreken over het nieuwe kabinetsvoorstel voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Dat bleek aan het begin van een wetgevingsoverleg, waar de VVD-bewindsman niet bij is wegens een vergadering met zijn Europese ambtgenoten in Brussel.

Het kabinet heeft alleen staatssecretaris Eelco Eerenberg (Fiscaliteit) afgevaardigd naar het debat. Terwijl het Heinen was die eind februari besloot dat de plannen met box 3, die na jaren werk voor behandeling in de Eerste Kamer lagen, toch weer op de schop moesten. De oppositie wil hem vooral bevragen over hoe de voorgestelde aanpassingen financieel worden gedekt.

Het voorstel moet onder meer een einde maken aan het belasten van papieren winsten op beleggingen. Vorige week bleek dat het kabinet maar tot 2031 een oplossing heeft voor de belastingopbrengsten die de staatskas daardoor misloopt. In de jaren daarna ontstaat een financieel gat van 17,6 miljard euro waar geen dekking voor is.

'Vrij bizar'

PRO-Kamerlid Luc Stultiens spreekt van een blanco cheque van Heinen. "Die moeten wij in drie dagen behandelen van hem, maar zelf kan hij niet. Dat is natuurlijk vrij bizar." Hij kreeg bijval van Pieter Grinwis van de ChristenUnie, die de minister graag had willen vragen voor zichzelf dezelfde spelregels te hanteren als voor Kamerleden. Heinen hamert er altijd op dat voorstellen netjes gedekt moeten zijn.

Stultiens wees er daarnaast op dat het kabinet inmiddels ruimte heeft gelaten voor uitstel van het nieuwe stelsel voor box 3, van 2028 naar 2029. Er is dus "geen reden om haast te hebben", vindt hij. Het debat had ook gevoerd kunnen worden op een dag dat Heinen wel beschikbaar is.