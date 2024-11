DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil snel tekst en uitleg van het kabinet over het geweld tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv in Amsterdam. Onder meer de regeringspartijen en oppositiepartij ChristenUnie willen spoedig in debat met premier Dick Schoof en vermoedelijk ook justitieminister David van Weel. Het Kamerdebat zal waarschijnlijk volgende week plaatsvinden, maar wanneer precies is nog onduidelijk.