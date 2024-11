Heinen: Kamer zelf wilde af van regelingen als laag btw-tarief

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer zelf heeft het kabinet juist steeds aangemoedigd om belastingregelingen af te bouwen, waaronder ook het lage btw-tarief valt. Dat benadrukte minister van Financiën Eelco Heinen in een debat waarin hij het besluit van het kabinet verdedigde om het lage tarief af te schaffen voor boeken, sport en cultuur.

Het verlaagde btw-tarief is ondoelmatig, bleek uit de evaluaties. En belastingregelingen die niet goed werken maken het stelsel alleen maar ingewikkelder, en moeten worden afgeschaft, is afgesproken. "Dit zijn gewoon feiten. Die liggen voor ons." Het kabinet neemt volgens de bewindsman de "eerste stappen" richting vereenvoudiging van de btw.

Heinen erkende wel dat het kabinet er toch voor kiest om allerlei uitzonderingen in stand te houden. Voor een museumkaartje geldt straks het hogere btw-tarief van 21 procent, maar een ticket voor de bioscoop valt nog wel onder het lage tarief van 9 procent. Veelgenoemd in de politiek is het verschil tussen glampings (hoger tarief) en campings waar je zelf je tent moet opzetten (lager tarief). "Hier zie je het probleem: je gaat uitzonderen en het wordt weer complexer."

De opmerkingen van Heinen waren dan ook tegen het zere been van sommige partijen. Pieter Grinwis (ChristenUnie) hield de minister voor dat het kabinet er dan voor had moeten kiezen om toe te werken naar volledige afschaffing van het lagere tarief. D66-Kamerlid Hans Vijlbrief vindt het kabinet "totaal niet consequent" en noemde het ook een verkeerde keuze om dan wel boeken onder het hogere tarief te laten vallen.