Kamer wil staatscommissie die kinder uithuisplaatsing onderzoekt

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het kabinet een staatscommissie instelt die grondig gaat onderzoeken hoe het is gesteld met uithuisplaatsingen van kinderen vanwege problemen in de gezinnen. Daarbij moet de commissie zich onder meer richten op de praktijk van drang en dwang die vanuit de overheid wordt toegepast in de jeugdzorg. Ook de rol van onder meer scholen, rechtbanken, familie en de omgeving daarin moet worden bekeken.

Een motie met die strekking van de ChristenUnie wordt in ieder geval gesteund door NSC, GL-PvdA, CDA, SP, D66 en VVD. Dat bleek in een debat over de rol van de jeugdbescherming bij de toeslagenaffaire.

Een staatscommissie buigt zich over onderwerpen van nationaal belang en brengt daarover advies uit. Demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) kan zich vinden in de wens van de Kamer. De opdracht die ze de commissie wil geven is volgens hem "in lijn met de visie van het kabinet over wat nodig is om de jeugdbescherming te verbeteren".