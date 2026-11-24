DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer vindt dat het mogelijk moet worden om mensen met een dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap af te nemen als zij onherroepelijk zijn veroordeeld voor een "ernstig misdrijf". Het kabinet moet hiervoor met een wetsvoorstel komen, vindt een meerderheid van de Kamer.

De motie van deze strekking van de PVV was door het kabinet afgeraden. De motie kreeg dinsdag steun van nog acht andere partijen. Het gaat om regeringspartijen VVD en CDA en oppositiepartijen SGP, JA21, BBB, FVD, Groep Markuszower en Lid Keijzer.

PVV'er Maikel Boon diende de motie vorige week in tijdens een debat over inburgering en integratie. In de motie wordt niet omschreven wat een ernstig misdrijf is.